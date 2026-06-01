Izrazio je punu podršku Albanije tzv. Kosovu, citirajući albanskog premijera Edija Ramu da "ko god dira Kosovo, dira Albaniju".

"Uvek ćemo biti na strani 'Kosova'. 'Kosovo' je nepovratna politička realnost. Svako ko misli drugačije sanja širom otvorenih očiju", rekao je Hodža, govoreći o svojim snovima.

Ministar Hodža je izjavio da je lažna država prioritet Albanije, da je u pitanju neraskidiva veza, te da Priština i Tirana idu ruku pod ruku. Najavili su zajedničke sednice vlada.

Hodža se sastao i sa vršiocem dužnosti tzv. predsednice Aljbuljenom Hadžiju, kao i sa tzv. tehničkim premijerom Aljbinom Kurtijem. Kako je podvučeno, nacionalna je obaveza da budu zajedno.

Na sastancima je naglašeno da tzv. Kosovo i Albanija treba da nastave blisku koordinaciju delovanja na međunarodnoj sceni.