Dva muškarca, stara 67 i 47 godina, prevezena su u bolnicu sa lakšim povredama nakon eksplozije, prenosi Malta tudej.

Kako se navodi, eksplozija se dogodila oko 6.30 časova po lokalnom vremenu. Od siline detonacije okolne zgrade su se tresle, a stanovnici su prijavili i razbijene prozore. Očevici tvrde da se eksplozija čula daleko.

Dvojica povređenih, obojica stanovnici zaliva Sent Pols, bili su na poljima u blizini fabrike u vreme eksplozije i, kako je navedeno, pretrpeli su šok.

Policija je potvrdila da nijedan od licenciranih radnika fabrike nije bio na licu mesta kada se dogodila eksplozija.

Policija, Odeljenje civilne zaštite, Oružane snage Malte i medicinsko osoblje nalaze se na licu mesta kako bi osigurali bezbednost područja, a javnosti je upućen apel da izbegava tu oblast.

Premijer Malte Robert Abela rekao je da su njegove misli sa onima koje je ovaj događaj pogodio, dodajući da su zvaničnici i predstavnici vlasti odmah poslati na lice mesta da pomognu.

Predsednica Evropskog parlamenta Maltežanka Roberta Mecola rekla je da ju je pogodila eksplozija koja je "šokirala njenu zemlju".

Posebno se zahvalila pripadnicima Civilne zaštite i svima koji su na terenu "u ovim teškim okolnostima".

