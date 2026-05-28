Snežana Đurišić nikada nije skrivala da su joj unuke Lana i Teodora, kao i unuci Miloš i Luka najveća sreća. Pevačicina deca Maja i Marko podarili su joj ovo neizmerno blago, kojima je Snežana sa razlogom privržena.

-U ovom ludom vremenu u kojem živimo jedino što nas drži duhovno i mentalno su deca i unuci, a ja imam četvoro unuka i preponosna sam na svo četvoro– istakla je jednom prilikom ponosna Snežana.

Sada je muzička zvezda objavila fotografiju svojih naslednika, te otkrila da su u deca sina Marka, Miloš i Lana, posetili Hram Svetog Save, gde se nalazi relikvija - Pojas presvete bogorodice.



Njeni unuci koje je dobila od sina Marka otišli su danas u Hram kako bi se poklonili.





Njih dvoje su sa strpljenjem čekali u redu, a Snežana je objavila emotivan kadar koji je raznežio mnoge.

Ona je ovim gestom pokazala koliko je ponosna na svoje naslednike, a upravo to je i sama napisala.

Podsećanja radi, trinaestogodišnja Lana nasledila je talenat za muziku od Snežane, a več godinama pohađa muzičku školu, igra folkor i uči etno pevanje, pa će po svemu sudeći uskoro krenuti bakinim muzičkim stopama.

-Lana voli sve pesme, od mlađih pevača koje sluša njena generacija, a voli i dobre, prave narodnjake. To je odraz muzikalnih ljudi – kazala je Snežana za Grand.

Nedavno se pevačica na mrežama pohvalila da je njena starija unuka Teodora odlikašica, te da je srednju školu završila sa najboljim ocenama i da je spremna za upis na željeni fakultet.

Inače, Snežanina ćerka Maja sa suprugom i decom Teodorom i Lukom već godinama živi u Americi, dok je pevačicin sin svoju sreću pronašao u Beogradu, pa unuke Lanu i Miloša može da viđa gotovo svakodnevno.

Sneža ne krije da je srećna što su se na proslavi punoletstva starijeg unuka Miloša krajem prošle godine pored prijatelja i porodice pojavile i brojne kolege sa estrade, jer kako kaže, to je prvo veselje u njenom domu nakon dužeg vremena.

-Moj unuk je slavio rođendan, mi smo učestvovali u tome, super smo se proveli, bila je divna žurka. Došli su prijatelji, dosta kolega i svima im se od srca zahvaljujem. Dugo nije bilo u kući nekog ozbiljnijeg slavlja, tako da smo se otvorili za ovo. Svi ljudi koji su te večeri bili tu, to su ljudi od imena i prezimena i sam se nameće zaključak da ih vole i stari i mladi. Ja sam tu sa njima u tom kolu, već tri generacije pratimo – rekla je Snežana tada za Grand.

Tada su se mnogi latili mikrofona, a među njima i Snežanina unuka Lana koja je zapevala sa Anom Bekutom, i svima je postalo jasno da su unuci nasledli muzički talenat od svoje bake.

-Sva deca su muzikalna, Lana voli da peva, Teodora i Luka takođe. Miloš već nije za pevanje, ali se bavi muzikom, nešto petlja, radi u studiju, ali više kao instumental ili reper. Moja ćerka je već ozbiljan pevač, ali niko se nije bavio ovim poslom, nisu hteli – kazala je pevačica i dodala da bi podržala odluku da neko do njenih naslednika krene muzičkim putem:

-Naravno da bih je podržala ako želi i voli, moj posao je divan, ako se njime baviš na pravi način, to je samo uživanje.

