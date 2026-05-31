Zbog tragedije je nekoliko dana kasnije uhapšeno osam učenica, prenosi Anadolija.

Ministar šokiran snimcima

Murkomen je rekao da je lično pregledao snimke do kojih su došli istražitelji i da ga je ono što je video duboko potreslo.

„Pregledao sam snimke nadzornih kamera sa Akademije Utumiši i duboko me potreslo ono što sam video. Teško sam zaspao jer se na snimku vidi kako deca dolaze da podmetnu požar“, rekao je Murkomen.

Istraga u toku, osam učenica uhapšeno

Izjave ministra dolaze u trenutku kada Uprava za kriminalističke istrage nastavlja istragu o požaru za koji vlasti sumnjaju da je namerno izazvan.

Tragedija se dogodila u ženskoj srednjoj školi Utumiši u mestu Gilgil, u okrugu Nakuru.

U okviru istrage već je uhapšeno osam učenica.

Murkomen je naveo da se na snimcima vidi kako učenice ulaze u spavaonicu i podmeću požar iako su znale da njihove školske drugarice spavaju unutra.

Prema navodima istražitelja, iskazi svedoka, snimci nadzornih kamera i forenzički dokazi doveli su do identifikacije osumnjičenih učenica.

Vlasti za sada nisu podigle zvanične optužnice, dok se istraga o motivima i okolnostima tragedije nastavlja.

Tragedija koja je potresla Keniju

Požar u internatu, koji se nalazi oko 120 kilometara severozapadno od Najrobija, izbio je 28. maja.

U nesreći je poginulo 16 učenica, dok je još 79 osoba povređeno.

Reč je o jednoj od najsmrtonosnijih tragedija u kenijskim školama poslednjih godina, koja je ponovo otvorila pitanje bezbednosti učenika, uslova života u internatima i sistema discipline u obrazovnim ustanovama.