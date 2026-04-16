Javni medijski servis Srbije poznat je po profesionalizmu, ali i po brojnim šaljivim snimcima koju su nastali spontano, jer ko radi ima pravo i da greši.

Da i najiskusniji ponekad naprave grešku, pokazala je svojevremeno jedna situacija iz Jutarnjeg programa RTS-a. Tokom emisije, tadašnja voditeljka Nataša Miljković najavila je sledeći prilog, dok se njena koleginica Sanja Belović nalazila na terenu.

Međutim, Belovićeva u tom trenutku nije bila svesna da je direktno u programu, pa je izgovorila komentar koji možda nije primeren za uključenje, ali je debelo nasmejao gledaoce kraj malih ekrana.

- Zna i Sanja Belović, koja je na Dunavu. Dobro jutro, Sanja - poručila je nasmejano Nataša u okviru najave uživo uključenja svoje koleginice.

- Secnulo me na kičmi. Nisam ja ovde d...etom, umesto što ste me podigli - čulo se kako govori Sanja, ne znajući da gledaoci mogu da je čuju.

- Sanja, sram te bilo! - odgovorio joj je jedan od kolega iza kamere.

Prekinuto uključenje

Voditeljka je odmah improvizovala i prekinula program, odnosno uključenje koleginice uz rečenicu:

- Uf, Sanju smo iznenadili. Vraćamo se u studio - poručila je brže-bolje Nataša Miljković, a hit scena prepričavala se nedeljama.





