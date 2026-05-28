Nije retkost da voditeljke na domaćoj javnoj sceni u stidiju tokom snimanja emisija dožive neprijatne situacije, a isto smo mogli da vidimo i na inostranim TV kanalima.

O jednoj prilično nezgodnoj sceni, pre nekoliko godina izveštavao je RTS, kada je voditeljka tokom emitovanja programa uživo pala u nesvest.

Naime, Turska voditeljka Seda Selek onesvestila se tokom emisije koja ide uživo. Gledaoci su se našalili da je lepu voditeljku verovatno „udavio“ dosadni sagovornik.

Seda Selek, voditeljka večernjeg informativnog programa, onesvestila se tokom emisije. Kolege su joj odmah priskočile u pomoć, a video je veoma brzo postao hit.

„Seda se oseća se dobro, ali joj je neprijatno jer se onesvestila pred celom nacijom", rekao je novinarima jedan njen prijatelj tada.

Na Jutjubu su najčešće komentarisali da je mladoj voditeljki verovatno dosadilo da sluša sagovornika.

I naša voditeljka doživela slično

Nekadašnja voditeljka televizije "Pink", Sanja Nikolić do danas je ostala upamćena po nemilom događaju kada je usred emisije pala u nesvest.

Naime, njoj se na trenutak slošilo, što je bilo dovoljno da skroz izgubi ravnotežu, te je pala usred emisije uživo.

Sanja Nikolić je bila prepoznatljivo lice pomenute televizije koja je vodila informativnu emisiju. Iako se to dogodilo 2000. godine i danas se te scene mnogi sećaju.

- Taj čuveni pad je bio na samom početku 2000. Sada kad ga vidim, nasmejem se posebno kad je u smešnim video klipovima. Televizija je živ program i dešavaju se nepredviđene stvari iako nisu poželjne. Eto meni se desilo da se onesvestim po čemu su me zapamtili. Sreća pa su stasale nove generacije i malo njih zna da sam ja u pitanju i ako vide snimak - ispričala je nekadašnja voditeljka za Blic ranije.

Sanja se ipak nije zadražala na televiziji, već je posle voditeljskog posla promenila profesiju i otišla u Skupštinu kao narodni poslanik.

Više od dve i po godine se Sanja zadražala na novom poslu.

