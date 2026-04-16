Ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju nafte Tuapse u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije tokom noćnog napada, prema izveštajima lokalnih vlasti i očevidaca.

Rafinerija, u vlasništvu kompanije Rosnjeft, jedna je od deset najvećih u Rusiji i ima ključnu ulogu u preradi nafte i snabdevanju gorivom, uključujući i proizvode koji se koriste u vojne svrhe, preneo je "Kijev Independent".

Stanovnici Tuapsea prijavili su eksplozije i požare u području rafinerije tokom napada, dok su pojedini naveli da su dronovi pogodili rezervoare za gorivo, objavili su lokalni Telegram kanali.

Guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev saopštio je da je pogođen objekat u zoni morske luke, ali nije direktno imenovao rafineriju.

On je naveo i da je došlo do udara na stambene zgrade u Tuapseu, kao i da je dvoje dece, uzrasta pet i 14 godina, poginulo, dok su dve odrasle osobe povređene.

Nastava u školama u gradu je otkazana.

Lučki grad Tuapse nalazi se oko 75 kilometara severozapadno od Sočija i već je ranije bio meta ukrajinskih napada.

Rafinerija Tuapse ima kapacitet prerade od oko 12 miliona tona naftnih derivata godišnje i predstavlja važan deo ruskog energetskog i industrijskog sistema, uključujući snabdevanje gorivom.

Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu u poslednjim mesecima, a prema navodima ukrajinskih zvaničnika, tokom marta je pogođeno 76 industrijskih ciljeva u Rusiji, uključujući 15 rafinerija nafte.