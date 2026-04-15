Stefan Karić osuđen je za brutalno nasilje nad Natašom Šavijom, a sada se tim povodom oglasio njen advokat Brana Radosavljević.

Kako je otkrio, Nataša planira da pokrene i privatnu tužbu za naknadu materijalne štete, a spor je završen pre dva meseca.

- Sud je doneo presudu pre dva meseca u kojoj stoji da je Stefan Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovne. Zatvorska kazna postaje validna samo u slučaju da u tri godine ponovi delo. Nataša nema pravo žalbe na tu presudu. Kazna je postala validna od momenta izricanja. Sada ćemo pokrenuti privatnu tužbu za naknadu materijalne štete - rekao je advokat Brana Radosavljević za Telegraf.

Nataša se nakon saznanja o presudi oglasila i kratko istakla:

- Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga - poručila je za Blic.

