Lepa Lukić je godinama na javnoj sceni, a nedavno je otkrila da joj brat nije dozvoljavao da peva.

- Nikada nisam bila svesna da ću postati ovo što sam danas. Nekoliko puta je meni moja pokojna majka, kada smo sedele same i pile kafu, govorila: "Bože, Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?", ja kažem: "Majko, nisam ni u snu". Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pevam. Mislio je da ću ja pevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem - počela je Lepa svoju šokantnu priču svojevremeno i nastavila da se priseća kroz šta je sve prošla sa bratom.

On je čak i fizički nasrtao na nju, ali se kasnije pokajao zbog svega kada je video da njegova sestra nije krenula drugim putem.

- Pa nudili su mi čak da mi prepišu i kuće i sve da mi daju, ali da ne pevam više, da budem samo njihova. Nikada to nisam htela da prihvatim - otkrila je tokom boravka u rijalitiju.

"Dobijala sam batine od njega"

Uprkos zabrani brata, ona je pratila svoj san.

- Svakog meseca je bila audicija po nekim gradovima pa sam bežala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pevam po kafana i da me neko maltretira. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio - ispričala je pevačica.

