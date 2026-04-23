

Bivši lekar sa Univerziteta u San Francisku u Kaliforniji proglašen je krivim po dve tačke optužnice zbog seksualnog uznemiravanja momaka.

Naime, on je obavljao genitalne preglede muškarcima u svojoj spavaćoj sobi, predstavljajući se kao stručnjak za pružanje raznih medicinskih usluga.

Rudel Sonders (44) namamio je nekoliko muškaraca u spavaću sobu svog stana u Sinsinatiju pod izgovorom da obavlja besplatne skeniranja srca. Rekao im je da treba da uradi određeni broj ultrazvuka kako bi dobio licencu za rad.

Na suđenju, jedan od muškaraca je svedočio da ga je Sonders naterao da legne na leđa na krevet, samo u šorcu, sa peškirom oko struka.

Nakon što je proverio čovekovo srce i vrat, Sonders mu je rekao da je sada vreme da proveri njegove testise. Na snimku, koji je prikazan na sudu, moglo se čuti kako čovek kaže: „Šta?“

Čovek je svedočio: „Bio sam šokiran kada je to rekao. Sve se dogodilo jako brzo. Nisam zaista znao šta da radim.“

Sonders je takođe imao postavljenu kameru koja je snimala celu situaciju, što je posebno uznemirujuće, pored toga što je pregled bio "potpuno besplatan" i obavljen u njegovoj kućnoj spavaćoj sobi.

S druge strane, s obzirom na cenu zdravstvene zaštite u Americi, ne možete zaista kriviti ove ljude što su posetili lekara u njegovoj kući kako bi pokušali da izbegnu plaćanje inače velikog medicinskog računa

- Ipak, besplatan pregled + spavaća soba + kamera uperena u vaša testise? Zvona za uzbunu bi sigurno zvonila. Verovatno je ono što je ljudima dalo do znanja da nešto nije sasvim u redu sa celom situacijom - navode američki mediji.

Zvaničnici sa medicinskog fakulteta Univerziteta u Sinsinatiju svedočili su na suđenju jda fakultet nije zahtevao određeni broj ultrazvuka za proces akreditacije i licence i da je Sondersova obuka „trebala da se odvija u bolnici, a ne u (njegovoj) rezidenciji - i ne bez nadzora odgovarajućeg edukatora“.



Ovaj slučaj šokirao je čitavu javnost.

BONUS VIDEO