Petar Mitić je 2009. godine doživeo veliku tragediju kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, iznenada preminula.

Jednom prilikom je javno govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju.

- To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam imao tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

"Izgubio sam pravog prijatelja"

Petar je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupu, ali da oni tada nisu bili u emotivnoj vezi, već prijatelji.

- Došao sam da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom - izjavio je za Grand svojevremeno.

