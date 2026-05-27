U javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler Duško Tošić u novoj ljubavnoj vezi, što je i sam potvrdio, a sada su se pojavili novi detalji o njegovoj izabranici.

Kako prenose domaći mediji, u pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Njih dvoje se navodno poznaju pet godina i upoznali su se dok je ona još bila braku, a u vezi su pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoj odnos drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

"Hemija je postojala odranije"

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu na Dorćolu kod zajedničkog prijatelja.

- Njih dvoje su se godinama sretali i družili preko zajedničkih prijatelja. Hemija je postojala odranije, ali niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U poslednje vreme su nerazdvojni i deluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega deset godina, tokom studiranja živela je u inostranstvu - tvrdi izvor blizak paru.

Upravo taj lokal kasnije je imao posebno mesto u Duškovom životu, budući da je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, s tim prijateljem kasnije ušao i u poslovnu saradnju i otvorio restoran. Zbog toga mnogi smatraju da je baš to mesto bilo presudno za početak njegove nove ljubavne priče.

Alo/Kurir

