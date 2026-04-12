Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u jutarnjem programu Jovane Jeremić, gde je govorila o gašenju svog Instagram profila, ali i o veri, pritiscima i ličnim stavovima.

Nije krila razočaranje zbog činjenice da i dalje nije uspela da povrati svoj nalog na popularnoj društvenoj mreži, a celu situaciju uporedila je sa simbolikom samog praznika.

- Kada se neka masa udruži, ubije se Isus. Tako smo ubili Isusa, ubio se i moj Instagram i nadam se da će vaskrsnuti. To je bio način da se ja ućutkam. To je jedna analogija i simbolika današnjeg dana - izjavila je Jelena.

Karleuša je potom govorila i o pritiscima koje trpe oni koji ne pristaju da budu deo većine, gde je ubrojala i sebe.

- Ljudi koji nisu deo mase i koji govore istinu, često stradaju. Lakše je izdati i prikloniti se većini, ali ja to nikada nisam radila. To govori o mom karakteru - ja sam jaka žena koja snosi posledice svojih stavova - objasnila je pevačica.

Dotakla se i svog odnosa prema veri, ističući da se ne smatra klasičnim vernikom, ali da veru vidi kroz dela.

- Možda nisam vernik u tradicionalnom smislu, ali kroz ono što činim, možda sam i veći vernik od mnogih sa estrade koji redovno posećuju crkvu i hramove i idu na pričest - zaključila je Karleuša.

