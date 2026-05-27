Naime, Brnabić je na Iks mreži podelila video-snimak uz opis "Kad pitate normalnog čoveka da racionalizuje šta blokaderi rade."

Na podeljenom snimku vidi se razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa novinarima, tokom kojeg je otvorena tema najavljenih protesta pojedinih aktivista ispred RTS-a, a povodom učešća Izraela na Evroviziji i tom prilikom jedan od novinara mu postavlja pitanje:

" Na evroviziji učestvuje Izrael, to blokaderima u Srbiji smeta i zbog toga hoće da protestuju ispred RTS-a..."

Predsednik Vučić potom u neverici pita: "Ko??"

Nakon čega novinar ponavlja "Blokaderi u Srbiji koji su i ranije blokirali RTS i prošle godine i ulice generalno u Srbiji.."

Predsednik Srbije je potom u neverici pokušao da razume razlog protesta:

"Hoće da protestuju zbog toga što…"

Na šta ga je novinar dopunio: "Učestvuje Izrael."

Vučić je zatim uz klimanje glavom i vidno čuđenje odgovorio:

"Učestvuje Izrael… Au… svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bih vam rekao. Blago dokonim ljudima."





Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi korisnici komentarisali su da su blokaderi "potpuno izgubili kompas" i da iz dana u dan pronalaze nove razloge za proteste i blokade.