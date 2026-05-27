Pevačica Stanojka Mitrović Ćana ponovo je privukla pažnju svojim neobičnim i nesvakidašnjim potezom, a ovog puta je iznenadila publiku emisije "Amidži šou".

Napravila je pravo iznenađenje već na samom početku, budući da se u studio dovezla luksuznim automobilom marke "Bentli".

Direktno u studio je ušla automobilom i tako potpuno zatekla i voditelja i goste emisije.

Čim se vozilo zaustavilo, atmosfera u studiju se promenila, te je pevačica odmah podigla energiju, pa je čitav studio za nekoliko trenutaka postao prava mala žurka.

Umesto klasičnog pozdrava, Ćana je sve nasmejala kada je prisutnima poručila stih svog velikog hita: "Zdravo svima!"

Poznato je da Ćana godinama unazad voli nesvakidašnje dolaske na nastupe i veselja, pa je često umela da se pojavi čak i kamionom, zbog čega njeni fanovi sada s nestrpljenjem čekaju da vide kako će izgledati njen dolazak na veliki solistički koncert zakazan za 13. jun na Tašmajdanu.

