Najvažnije:

Ukrajinski komandant kaže da Kijev ima spremnu listu od 500 meta u Belorusiji ako se Lukašenko pridruži Putinu u ratu protiv Ukrajine

Rusija kaže da je pokrenula kampanju „sistematskih“ udara na Kijev, pozivajući strane državljane, diplomate i stanovnike da napuste grad

Preko 50 zemalja osuđuje veliki napad Rusije na ukrajinsku prestonicu u UN, nazivajući ga „novim i užasnim nivoom agresije“

Rusija traži od svojih vodećih banaka da same obaraju ukrajinske dronove, dok se Moskva bori da odbrani ključne lokacije od napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaje se sa beloruskom opozicionom liderkom Tihanovskom kako bi razgovarali o ruskim pokušajima da uvuku Minsk u rat

Rusija i Kazahstan će potpisati sporazum o nuklearnoj energiji i razgovarati o povećanju tranzita ruske nafte u Kinu tokom posete Vladimira Putina ove nedelje.

Rusi napali Herson; Ima mrtvih i povređenih

Jedna osoba je poginula danas, a tri, uključujući dvoje dece, povređene su u ruskom napadu na igralište u gradu Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Jaroslav Šanko. On je rekao da su ruske snage otvorile vatru iz višecevnih raketnih bacača na okrug Korabelni u Hersonu dok su na igralištu bili roditelji sa decom kada je jedan muškarac poginuo, dok su majka i njene dve ćerke povređene, preneo je Ukrinform. Šanko je naveo da su majka i ćerke hospitalizovane.

Ukrajinci nagomilali trupe; Kreću na Rusiju

Pretnja od invazije i provokacija ukrajinskih militanata na rusko-ukrajinskoj granici ostaje, izjavio je prvi zamenik direktora – načelnik Pogranične službe FSB Rusije Vladimir Kulišov. "Istovremeno, ostaje pretnja oružanom invazijom i provokacijama ukrajinskih oružanih formacija na rusko-ukrajinskoj državnoj granici", rekao je Kulišov u intervjuu za "Rusku gazetu". Prema njegovim rečima, o tome svedoči koncentracija neprijateljskih jedinica na pograničnim teritorijama Černigovske, Sumske i Harkovske oblasti.

Peskov: "Putin je otvoren za razgovor sa Evropom"

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za pregovore o budućnosti Evrope, ali u trenutku kada "Evropljani sazrevaju". "Sve shvatamo ozbiljno. Na ovaj ili onaj način, potrebno je da se razgovora o budućoj strukturi Evrope. To je nemoguće bez učešća Evropljana. Zato će pregovori ovako ili onako biti potrebni", rekao je Peskov u intervjuu za kanal Izvestija. Dodao je da je Rusija, kao i Putin, otvorena za te pregovore, ali da su "Evropljani tek sada počeli da sazrevaju".

Oštar odgovor Moskve: "EU glumi i vrši pritisak na Ukrajinu"

EU glumi da želi da pregovara sa Rusijom o Ukrajini, a, u stvari, samo podstiče Kijev da nastavi sukob, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Radev: "EU nije na vreme pregovarala sa Rusijom"

Evropa nije na vreme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio je danas bugarski premijer Rumen Radev u Parizu, uoči sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Radev je ocenio da težnja ka "miru kroz snagu" i pokušaju da se postigne "konvencionalna pobeda nad najvećom svetskom nuklearnom silom" rizikuju opasnu eskalaciju sukoba, uključujući nuklearni sukob, prenosi agencija BTA.

U napadu na tržni centar u Odesi povređeno 11 osoba

Najmanje 11 osoba povređeno je danas u napadu dronom na tržni centar u Odesi, saopštio je načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleh Kiper. Prema njegovim rečima, od 11 povređenih, osmoro je hospitalizovano, prenosi Ukrinform. "Među povređenima je šest muškaraca, tri žene i dvoje dece uzrasta 11 i 12 godina", naveo je Kiper na kanalu Telegram.

Zelenski na kolenima – poslao hitno pismo Trampu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je danas hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa Sjedinjenih Američkih Država zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini. Ceo tekst čitajte OVDE.

Francuska pozvala ruskog ambasadora na razgovor

Francuska je danas saopštila da je pozvala ruskog ambasadora u Parizu na razgovor nakon što je Moskva pozvala strane diplomate da napuste Kijev uoči novih napada na ukrajinsku prestonicu, koju je Rusija bombardovala prošlog vikenda. "Nakon masovnih napada tokom vikenda i suočeni sa neprihvatljivim pretnjama po ukrajinske civile i strane diplomate, Ministarstvo Evrope i spoljnih poslova, na zahtev ministra, poziva na razgovor ambasadora Ruske Federacije u Francuskoj", naveo je u saopštenju portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Figaro. Rusija poslednjih dana preti eskalacijom napada na Ukrajinu, kao odgovor na ukrajinski napad u kojem je poginula 21 osoba u srednjoj školi u samoproglašenoj Narodnoj Republici Lugansk.

Mađar hoće sastanak sa Zelenskim – pod jednim uslovom

Mađarska vlada je izložila uslov pod kojim bi se premijer Peter Mađar sastao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, između ostalog i radi razgovora o situaciji mađarske manjine u Ukrajini.

Preko 7.600 civila ubijeno u Donbasu

Preko 7.600 civila Donbasa, uključujući 240 dece, ubijeno je u agresiji Kijeva od 2014. godine, rekla je portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko, prenosi ruska agencija TASS. "U okviru krivičnih istraga, potvrđeno je da je smrt 7.600 civila, uključujući 240 maloletnika, rezultat ukrajinske agresije. Više od 22.000 ljudi, među kojima je 1.225 maloletnika, zadobilo je povrede", rekla je ona na Međunarodnom forumu za bezbednost. Ukrajinske oružane snage granatiraju Donbas i Novorusiju već 12 godina, dodala je Petrenko. Skoro 10.000 krivičnih istraga o zločinima koje su počinile ukrajinske snage je u toku u Donbasu od 2014. godine. "Više od 132.000 ljudi je dobilo status žrtve u ovim slučajevima", rekla je Petrenko.

Serija noćnih ukrajinskih napada

Preko noći, ukrajinske su pokrenule masovni napad na Rusku Federaciju, kao i na okupirani Krim i Donjeck: U Tuapseu je lokalna luka napadnuta po peti put

U Taganrogu su rakete pogodile teritoriju zavoda za popravku aviona.

U Voronježu je napadnut aerodrom "Baltimor" ruskih Vazduhoplovnih snaga (VKS)

Ruska administracija tvrdi da je Sevastopolj napadnut raketama "Storm Šedou"

​​Eksplozije su se čule i u Donjecku

Rusi napali Nikolajevku, petoro mrtvih

Pet ljudi je poginulo, a dve su povređene u ruskom napadu na Nikolajevku u Kramatorskom okrugu, Donjecka oblast, saopštio je Vadim Filaškin, načelnik vojne uprave Donjecke oblasti.

"Kramatorski okrug. U Nikolajevki je pet ljudi poginulo, a dve su povređene. Pričinjena je šteta na pet stambenih zgrada, tri višespratne zgrade i tri poslovne zgrade."

Udari na ukrajinsku civilnu infrastrukturu

Tokom proteklih 24 sata, pojavili su se izveštaji o najmanje 17 poginulih i 141 povređenih civila kao posledica napada.

U Černigovskoj oblasti, dve žene su povređene u gradu Černigov usled pada drona.

U Sumskoj oblasti, jedan muškarac je povređen u napadu drona na naselje Gluhiv. U seoskoj naselju Nikolajiv, jedan muškarac je povređen municijom koju je ispustio dron. U naselju Seredina-Buda, jedna žena je povređena u napadu bespilotne letelice. U naselju Vorožba, jedna žena je povređena u napadu drona. U naselju Hutir-Mihajlivski, dve žene su ranjene nakon što je dron udario u igralište.

Kijevska komanda artiljerijom likvidirala sopstvene vojnike kod Harkova

Komanda Oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u rejonu sela Granov u Harkovskoj oblasti, saopšteno je Sputnjiku u bezbednosnim strukturama.



„Komanda 58. Posebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine nije dozvolila dvema svojim borbenim grupama da napuste položaje, ubivši sopstvene vojnike artiljerijskom vatrom“, rekao je sagovornik agencije.





U Harkovskoj oblasti deluju ruske grupacije trupa „Sever“ i „Zapad“. Prema podacima Ministarstva odbrane, gubici protivnika u zoni njihove odgovornosti tokom jednog dana iznosili su više od 385 boraca, četiri borbena oklopna vozila, oklopni transporter M113, 38 automobila, dva artiljerijska oruđa i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Pored toga, borci grupacije „Sever“ su juče oslobodili naseljena mesta Zapselje i Rjasno u Sumskoj oblasti.

Raketa pala iznad ruskog grada Taganroga

Raketa je oborena iznad južnog ruskog grada Taganroga u ranim jutarnjim satima u sredu, rekao je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar na Telegramu, dodajući da se detalji o mogućim žrtvama još uvek razjašnjavaju.

Taganrog je lučki grad na istočnoj obali Azovskog mora, blizu granice sa Ukrajinom.

Guverner Sevastopolja kaže da je Ukrajina koristila rakete „Storm Šedou“ u napadu

Jedinice protivvazdušne odbrane u lučkom gradu Sevastopolju na Krimu pod ruskom okupacijom oborile su više od 20 ukrajinskih dronova rano u sredu, dok je Ukrajina takođe lansirala rakete „Storm Šedou“, rekao je guverner grada na Telegramu.

Guverner Mihail Razvožajev rekao je da nema prijavljenih povređenih, iako je nekoliko zgrada oštećeno, uključujući kancelariju regionalne centralne banke i osmospratnu stambenu zgradu.

