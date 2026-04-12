Pevačica Jelena Karleuša uoči Vaskrsa osvrnula se na detinjstvo, porodične vrednosti i uspomene koje su oblikovale njen pogled na život.

Istakla je da tokom odrastanja nije bila preterano okrenuta veri, ali da su se pojedini običaji u njenom domu uvek poštovali.

- Naravno, kucanje jajima. Tokom odrastanja nisam bila preterano okrenuta veri, ali su se neke porodične vrednosti znale - istakla je pevačica.

Prisetila se i važnog mesta koje je u tim trenucima imala njena baka, koja je bila zadužena za pripremu prazničnog ručka i prenošenje običaja, dok su roditelji zbog obaveza često bili zauzeti.

- Moja baka je bila zadužena za to da se ručak sprema, jaja farbaju. Roditelji su mi bili užurbani, pa je ona bila zadužena za to da mi pokaže neke stvari oko toga. Porodične vrednosti su ono čemu kao društvo treba da se okrenemo - otkrila je Jelena.

Govoreći o ličnom životu, priznala je da joj je tokom odrastanja najviše nedostajalo okupljanje porodice na jednom mestu, što je kasnije uticalo na njenu želju da svojoj deci pruži stabilnost nakon razvoda.

Kako kaže, trudila se da im bude i majka i otac. Dodala je i da njen otac nije bio strog, već da je kao jedina ćerka umela da ga “vrti oko malog prsta”.

"Rano sam se razvela od muža"

-Šta ti je najviše nedostajalo tokom odrastanja? - upitala ju je voditeljka.

- Porodica na okupu. Rano sam se razvela od muža, pa sam se zbog toga i ja trudila, kada sam se razvela, da svojoj deci bude i otac i majka - rekla je ona, te otkrila je njen otac bio previše strog prema njoj?

- Ne, nije. S obzirom na to da sam jedina ćerka, oca sam vrtela oko malog prsta - zaključila je u "Premijeri".