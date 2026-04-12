U ataru sela Pavaštica sinoć je poginuo traktorista T.T. (59) iz Kuršumlije.



Kako smo saznali, prevrnuo se na šumskom putu, a nesreću koja se desila su prijavili meštani.



Iako je ekipa Hitne pomći Doma tdravlja Kuršumlija došla u najkraćem roku, čovek nije davao znake života.



Najverovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom, kada se vraćao iz njive.



