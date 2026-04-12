Jelena Karleuša govorila je uoči Vaskrsa o veri, porodici, životnim lekcijama i novim počecima, ističući da ovaj praznik za nju ima posebno značenje i simboliku.

Kako je otkrila, u njenom domu prazničnu atmosferu uveliko stvaraju njene ćerke Atina i Nika, koje su zadužene za farbanje jaja i negovanje tradicionalnih običaja.

- Vaskrs ove godine za mene ima posebnu težinu, ali i simboliku. Moja karma je takva da se stalno podižem iz pepela i počinjem iznova. Verujem da će ovo biti preokret u mom životu i karijeri. Spremam nove pesme i veliki povratak - poručila je Jelena.

Govoreći o prazničnim običajima u porodici, istakla je da njene ćerke odrastaju uz tradiciju i da se svake godine posebno raduju farbanju jaja i takmičenju u kucanju.

- Zadužene su za farbanje jaja. Odmalena sam ih naučila toj tradiciji i to im je jedan od omiljenih običaja. Uvek se takmiče koja će biti kreativnija. Nika je već poznata po tome da ne zna da gubi u kucanju jajima - ispričala je pevačica kroz osmeh.

U daljem toku razgovora govorila je i o oproštaju, poručivši da ga smatra svojom najvećom životnom pobedom.

- Neka ovaj divni hrišćanski praznik, koji ima divnu poruku, poruku pobede dobrog nad lošim, pobede života nad smrću, neka to bude jedna vrsta moje simbolične pobede nad svima onima koji su mi činili zlo, pa i bivšim partnerima, prijateljima i kolegama. Najbolja pobeda je oprostiti. Kada oprostiš, tada si apsolutni pobednik, jer ne zaboli nikoga više nego kad mu oprostiš sve loše što ti je učinio. Kada ne bih opraštala svima sve u mom životu, ne bi postojao čovek koji me nije povredio - poručila je Karleuša.

Za kraj je uputila i poruku svima koji slave Vaskrs, ali i onima koji prolaze kroz težak period.

- Kada pomislite da je teško i da nema izlaza, setite se da uvek može gore. Najveći dar je što smo živi. Ništa loše ne traje večno, posle svakog lošeg perioda dolazi dobro. Važno je verovati i biti strpljiv - zaključila je pevačica.

Alo/Kurir

