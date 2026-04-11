Bivša rijaliti učesnica, Aleksandra Subotić, uživa u ljubavi sa biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem, sa kojim ima sina Jovana, a brojne rijaliti učesnice pokušale su da stanu na put ovoj ljubavi.

Prošla je kroz jako težak period, kada je njen partner prevario sa njeom drugaricom i rijaliti učesnicom Majom Marinković, a nedavno su se ulaskom Stanije Dobrojević u aktuelni rijaliti, pojavile špekulacije da je i ona takođe, bila u odnosu sa Raspopovićem.

Do sada se Aleksandra nije oglašavala za medije, ali je ipak odlučila je da progovori o svim, kako lepim, tako i onim teškim životnim situacijama kroz koje je prošla, ali i otkrila je novost koja će obradovati njenu rijaliti publiku.

- Osećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za Elitu i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče – rekla je Sandra na samom početku, a onda otkrila i razlog zbog kog je odlučila da progovori o svemu.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u drugom rijalitiju, kada mi je slala podršku. Međutim, kada smo se našle zajedno u Zadruzi, mnogi su se osećali ugroženo, jer sam ja glavna tema. Prvo je napala mog oca, pa je vređala mene i moje dete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres. Sebi uvek govorim: “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vreme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Osim toga, ona je ispričana priča i žena lakog morala, od koje se sve ovo očekuje. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka. Pokazala sam joj gde joj je mesto i zato me mrzi - objasnila je Subotićeva.

O Maji Marinković

U daljem razgovoru, Aleksandra je otkrila da je bivša drugarica kontaktirala dan pre nego što je otputovala sa njenim suprugom.

- Dan pre nego što je otišla sa Petrom na more, ona me je zvala da joj zakažem nokte kod moje manikirke. Nije imala ni blama, a ni srama, a gledala sam je kao sestru. Veče pre svega išla sam po Magdalenu koja se vratila sa eskurzije, a Petar je napravio lažnu frku i otišao iz stana. Kada sam videla snimke Maje i Petra sa bazena, vrištala sam iz petnih žila. Zvala sam ih odmah, niko mi se nije javio. To je za mene trauma. U tom trenutku javila mi se komšinica iz Kaluđerice i rekla mi “da li si ti normalna, da dopustiš da joj to ovako prođe, idi bre ženo izbori se za svog muškarca i ne dozvoli da te ološ zgazi“ – prisetila se Aleksandra sada sa osmehom i otkrila da je tokom boravka Pece i Maje u Crnoj Gori, ona sa njim bila u svakodnevnom kontaktu.

- Dan nakon svega dolazi njegov brat da mi da pare za decu, ja cepam te pare i kažem neka da onoj k. Petar je krenuo kasnije meni da piše i odmah je počela tipična muška priča i ono što su starlete lajale o meni, kako Aleksandra ne kuva i ne sprema ručak, ali vidim da konstanto ulazi u komunikaciju sa mnom. Dok je on sa njom, komunicirao je sa mnom. Maja nikada nije mogla od njega da uzme telefon, jer joj Petar nije ti kromanjonci, on je jedan ozbiljan stariji čovek. Držala sam kontakt i priču sa njim, ali nisam znala da ću se pomiriti. Naravno, u tom trenutku ja njega puno volim, rodila sam mu dete i to mi je šok šta se desilo - govorila je Subotićeva.

- U jednom momentu mi kaže :“pojeo sam g, ovo nisam trebao da uradim, ti si zlatna“ i samo sam mu rekla da ima rok do kog će da dođe. Jedno veče mi je rekao da pakuje kofere i kreće, rekla sam samo neka izbriše sve dokaze iz njenog telefona. Kada je jednom pokušao da je ostavi, odmah je lupala glavom o zid. U jednom momentu je otišla na plažu, on je ostavio pedeset evra, seo u kola i došao kod nas. Maja je igrala podlu igru i konstanto je pričala priče kako se viđam sa drugim muškarcima, zanemarujem decu, savetovala me da se svađam sa njim. Čak me je i pitala “šta voli u krevetu“, toliko je namazana i podla - sa gađenjem priča Aleksandra.

