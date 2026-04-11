Trećina irskih benzinskih pumpi je ostala bez goriva, policija prati konvoje cisterni sa naftom, a deo ključnih auto-puteva u zemlji ostaje zatvoren zbog protesta protiv rasta cena goriva izazvanog ratom na Bliskom istoku.

- U Republici Irskoj postoji 1.600 benzinskih stanica, a nešto više od trećine njih je sada rasprodato - rekao je za nacionalnu televiziju RTÉ Kevin Mekparlan, direktor kompanije Fuels for Ireland .

Upozorio je da bi ovaj udeo mogao porasti na dve trećine do kraja dana ako vlasti ne obezbede pristup jedinoj rafineriji nafte u zemlji i dva naftna terminala koje demonstranti blokiraju.

Snimci koje je irska policija objavila u subotu prikazuju policajce kako prate tankere koji napuštaju rafineriju Vajtgejt na jugoistoku Irske, što sugeriše da je pristup objektu bio barem delimično obezbeđen.

Irska Nacionalna koordinaciona grupa za vanredne situacije objavila je u petak da su zalihe goriva za vozila Hitne pomoći "pod sve većim pritiskom", primoravajući vatrogasce da odustanu od nekih intervencija koje nisu opasne po život i obustave aktivnosti obuke.

U međuvremenu, desetine parkiranih kamiona i traktora nastavile su da blokiraju ulicu O'Konel, jednu od glavnih saobraćajnica u centru Dablina, u subotu.

Odvojene blokade od strane prevoznika i poljoprivrednika, ogorčenih rastom cena dizela, takođe su paralizovale velike delove mreže autoputeva, uzrokujući pet dana ozbiljnih poremećaja.

Makparlan je dodao da Irska i dalje ima "dovoljno goriva" kada se ponovo uspostavi pristup rafineriji i terminalnim rutama, želeći da uveri javnost da bi se situacija trebalo vratiti u normalu u roku od nekoliko dana.