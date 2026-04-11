Voditeljka Lea Kiš otkrila je kako izgleda Vaskrs u njenom domu, te je tom prilikom spomenula trudnu ćerku Saru Miu Jokić i zeta Branka Milojevića.

Lea je istakla da je ovaj Vaskrs za njihovu porodicu poseban jer im se porodica već uvećala, a uskoro će dobiti i bebu.

-Biće poseban, jer nam se porodica već uvećala. Ovoga puta, pored nas troje i familije, dobili smo novog člana, Sarinog muža, zeta Baneta. Radujemo se Vaskrsu, a najviše se radujem Vaskrsu naredne godine, kada ću kao baka da spremim posebna jaja za našeg malog unuka - rekla je i otkrila da li zajedno sa ćerkom farba jaja.

-Sve zavisi kako se bude osećala. Uglavnom smo nas dve zajedno spremale. Ona je jedna kreativna Vodolija, za razliku od mene koja onako ovnovski sve to obavim i uradim, ali nemam puno šara i šarica - ispričala je voditeljka za Grand.

Ko je muž Sare Mie Jokić?

Inače, Sara Mia Jokić krajem avgusta udala se za svog partnera Branka Milojevića, koji je inače pilot, a prethodno su bili mesec i po dana u vezi.

-Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u tom danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević, koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo (tradicija se izgleda nastavlja, jer se i Lea udala za mog tatu posle sedam dana). U skladu s tim, nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo njihovu punu podršku - istakla je ona tada za Blic.