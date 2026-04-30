Lea Kiš se gotovo tri decenije bavi novinarstvom, a nedavno je udarila na voditeljke koje, kako je istakla, nisu na njenom nivou, a nazivaju je koleginicom.

Kako je tada istakla, u grupu svojih koleginica nikada neće moći da uvrsti starlete i rijaliti učesnice koje su postale voditeljke.

- Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju koju su želele. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dve godine kaže meni: "Zdravo, koleginice" jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu bilo je to da je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja - istakla je Lea tom prilikom, pa dodala:

"Naša profesija nije zaslužila da se ovako nisko spusti"

- Ne pogađa me i ne ugrožava, ali imam mišljenje o svemu tome posle toliko godina iskustva. Naša profesija nije zaslužila da se ovako nisko spusti. Ranije su novinari morali da budu školovani, mnogi od nas su završili i magistrature i doktorate. Na televiziji više nema pravila ko i zbog čega može da se pojavi - rekla je tada voditeljka.

