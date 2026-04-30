Lea Kiš je 13 godina bila deo Pink televizije, a do prekida saradnje je došlo 2018.

Kako nam je tada otkrio izvor, razlog Leinog odlaska sa Pinka je bilo nerazumevanje sa čelnicima ove televizije.

- Publika je Leu zavolela kroz "Nedeljno popodne" i ona je toj emisiji dala lični pečat. To je trajalo godinama, ali ona je želela da se oproba i u drugačijem formatu, kao što je jutarnji program. Lea ima dovoljno iskustva iza sebe i bila je sigurna na kastingu jer smatra da bi se odlično snašla vodeći informativne delove emisije. Međutim, čelnici ružičaste televizije ne misle tako - rekao je dobro obavešten izvor za Alo! pre nekoliko godina.

- Lea nije zadovoljila njihove kriterijume, budući da vodi emisiju zabavnog sadržaja, te su smatrali da nije pogodna za ono što se traži. Ipak, Lea nije bila zadovoljna njihovim mišljenjem i odlučila je da da otkaz, ali je sve proteklo u najboljem redu. Prekinula je saradnju sa Željkom na fin način, ali još ne želi javno da govori o tome - istakao je tada naš izvor.

"Zahvaljujemo joj se na svemu"

Povodom otkaza Lee Kiš oglasio se tada i sam Željko Mitrović.

- Posle dugogodišnje saradnje autorka i voditeljka Lea Kiš Jokić i Televizija Pink, najgledanija komercijalna televizija, sporazumno su prekinuli trinaestogodišnju saradnju. Ovakva odluka je doneta u saglasnosti autorke i upravljačkog tima televizije. Lea Kiš Jokić je dugi niz godina bila deo Pinka i našeg TV programa, te joj se zahvaljujemo na uloženom trudu i zajednički postignutim televizijskim rejtinzima. "Pink Media Grupa" će nastaviti sa razvojem, kao i sa unapređenjem TV programa, čime dokazuje doslednost i istrajnost u ambiciji najgledanije televizijske stanice u regionu - rekao je Željko Mitrović.

