Porodična idila vlada u domu pevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Njena snajka Bogdana Ražnatović vratila se iz Rusije, a već po dolasku objavila je prizor koji je raznežio mnoge.

Naime, pozirala je u vili na Dedinju sa sinovima Krstanom i Isaijom, a fotografija odiše toplinom i porodičnom srećom.

Nasmejana i u ležernom izdanju, držala je mališane za ruke, dok su oni, poput pravih malih džentlmena, pozirali u skladnim kombinacijama i sa modernim naočarima za sunce.

Sve odiše prazničnom atmosferom, a jasno je da se porodica priprema za Uskrs u najlepšem mogućem raspoloženju.

Komentari ispod objave samo su se nizali, a pratioci su bili oduševljeni prizorom.

Ceca o Veljku

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

O njegovoj posvećenosti redovno svedoče snimci sa treninga koje objavjuje na svojim društvenim mrežama, kao i reči njegove majke.

-Otišao je da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

-Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada folk zvezda.