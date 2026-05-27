Piše: Mihajlo Žilović

Slađan M. (46), otac troje dece, iz sela Zvezdan kod Zaječara, preminuo je u ponedeljak od posledica obilnog krvarenja nakon što je uboden bajonetom u nogu. Zbog ovog zločina uhapšen je S. B. (37).

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u kući u Zaječaru gde su dvojica poznanika sedela zajedno, a onda je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo prerastao u krvavi napad.

Slađan je bajonetom uboden u nogu i presečena mu je glavna arterija.

On je preminuo u sanitetu Hitne pomoći na ulazu u Niš, pre nego što je stigao do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra, dok je policija brzom akcijom odmah locirala i uhapsila osumnjičenog.

Do krvoprolića i teškog ranjavanja došlo je kasno uveče u ponedeljak kada su se dvojica meštana najpre prepirala, a potom i potukla, da bi na kraju sve završilo ranjavanjem.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, situacija je od samog starta bila kritična za povređenog muškarca koji je počeo naglo i nezadrživo da gubi krv, a u javnosti su se odmah pojavile oprečne informacije o tome da li su se napadač i žrtva uopšte poznavali pre kobne večeri.

- Ekipa Hitne pomoći reagovala je u najkraćem roku i prevezla Slađana u zaječarsku bolnicu. Videvši težinu povreda i obilno krvarenje koje u lokalnim uslovima nije moglo biti sanirano, dežurni lekari su doneli odluku o hitnom transportu za Niš, ali je put bio predug za teško povređenog čoveka, pa je preminuo - objašnjava naš izvor blizak slučaju.

Policija je neposredno nakon nemilog događaja uhapsila osumnjičenog muškarca koji je, prema nezvaničnim informacijama, prilikom stavljanja lisica bio vidno potresen.

On je navodno pred inspektorima neprekidno ponavljao „kako nije imao nameru da ubije svog prijatelja i da nije bio svestan težine povrede koju je naneo“.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje, a uviđaj na mestu tragičnog sukoba obavili su nadležni tužilac i pripadnici policijske uprave.

Od nastradalog Slađana se na društvenim mrežama potresnim rečima oprostila njegova neutešna supruga, s kojom je, prema rečima poznanika imao izuzetno skladan i srećan brak. Ona je u znak žalosti na svom profilu okačila crnu pozadinu i uputila mu poslednji pozdrav.

„Zašto mi te uze tako brzo Bog? Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju, ljubavi moja“, napisala je neutešna žena.

Ispod njene objave nizale su se brojne poruke podrške i saučešća rodbine i prijatelja koji su i dalje u potpunom šoku zbog gubitka vrednog čoveka koji je mukotrpno radio kako bi obezbedio egzistenciju za svoju porodicu.

Saša Krstić, predsednik Mesne zajednice Zvezdan, rekao je za medije potresne detalje o životu porodice ubijenog muškarca.

- Slađan je bio vredan čovek koji nije birao posao kako bi izdržavao troje dece. Bio je jedini hranitelj porodice jer mu je supruga nezaposlena. Po celu noć je razvozio hleb za jednu privatnu pekaru, ustajao ujutru i opet odlazio da traži dodatni posao. Kako se priča po selu, tako je i stradao. Prema mojim saznanjima, on uopšte nije poznavao čoveka koji ga je ubio. Kako sam čuo, otišao je kod njega jer je čuo da mu treba radnik. Kako je došlo do svađe, ne znam, ali sam načuo da je čovek koji je napao Slađana bio pijan, te da ga je nekim nožem ubo iznad kolena - priča Krstić.

- Eto šta se dešava, kakvih sve budala ima, da čovek mora dobro da razmisli kod koga traži posao. Bio je duša od čoveka, samo se trudio da svojoj porodici obezbedi dobar život. Ne mogu da shvatim šta je moglo da navede nekoga da ga ubije - rekao je predsednik Mesne zajednice Zvezdan za medije.

Meštani sela u kojem je živeo ubijeni muškarac za Slađana imaju samo reči hvale i ne mogu da shvate šta je motiv ovako svirepog obračuna.

- Slađanova starija ćerka je držala kafić kod nas ovde u selu. Kada nekome nešto zatreba da se popravi, on je bio tu. Ne znam nikoga ko će vam za njega reći nešto loše. Što su se posvađali, a i što ga je taj čovek ubio, to niko ne zna. Razne priče su kružile selom, da su se posvađali nakon Slađanovog radnog vremena, ispred pekare gde je radio, ali kako sad čujem, on je bio kod njega kući. Ne mogu da razumem da neko tako nasrne na čoveka, pa na kraju, sve se može rešiti rečima, a ne da se potežu noževi - rekla je meštanka sela Zvezdan za naš list.