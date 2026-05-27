Tri crnogorska dečaka pričaju čiji je otac najbrži. Jedan kaže:

- Moj otac je fudbaler, ali je tako brz, kada šutne loptu na gol sa 11 metara, otrči i sam je uhvati.

Drugi kaže:

- Moj otac je još brži, on baci kamen sa brda i strči dole pa ga uhvati.

Treći kaže:

- Moj otac je najbrži. On radi u opštini do 3 sata, a već u pola tri je kod kuće



