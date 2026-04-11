Iranske sajber pretnje vodovodnoj infrastrukturi u Sjedinjenim Američkim Državama su u porastu i mogle bi da predstavljaju "tihi rat" koji traje uprkos eventualnoj vojnoj deeskalaciji između Teherana i Vašingtona, piše danas Vašington post u analizi.

Prema tom izveštaju, Američka agencija za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture (CISA) registrovala je više od 1.900 pokušaja hakerskih napada na vodovodne sisteme u SAD tokom samo jednog meseca, pri čemu je Iran označen kao glavni izvor tih aktivnosti.

Iako je većina napada bila neuspešna, stručnjaci upozoravaju da oni ukazuju na ozbiljne slabosti u zaštiti sistema.

Stručnjak za sajber bezbednost Džek Braun, izvršni direktor Inicijative za sajber politike na Univerzitetu u Čikagu i bivši savetnik Bele kuće, naveo je da mnogi vodovodni sistemi u Sjedinjenim Američkim Državama nemaju ni osnovne mere zaštite, poput promene podrazumevanih lozinki ili uvođenja višefaktorske autentifikacije.

On je dodao da je ranjivost vodovodne infrastrukture dodatno došla do izražaja tokom aktuelnih sukoba, podsećajući na optužbe iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da su SAD bombardovale iransko postrojenje za desalinizaciju, što je, prema njegovim rečima, dovelo do prekida snabdevanja vodom u 30 sela.

Kao odgovor, Iran je, prema tim navodima, izveo napade dronovima na vodovodno postrojenje u Bahreinu.

U izveštaju se ističe da u SAD postoji oko 150.000 vodovodnih sistema, od kojih je većina mala, nedovoljno finansirana i bez adekvatnog kadra za sajber bezbednost, što dodatno povećava rizike.

Bezbednosne studije su identifikovale više od 1.800 ranjivosti u sistemima za vodosnabdevanje i kanalizaciju, od kojih su neke već iskorišćene od strane međunarodnih aktera.

Braun je zaključio da zaštita ovog sektora zahteva dugoročna savezna ulaganja, upozoravajući da ključno pitanje više nije da li će doći do novih napada, već da li će osnovne slabosti biti otklonjene na vreme.