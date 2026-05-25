Aleksandar Aca Kos privlači veliku pažnju javnosti zbog privatnog života, kao i zbog druženja sa političarem Čedomirom Jovanovićem, sa kojim, kako navodi, i živi.

U intervjuu za medije Aca je otkrio kako izgleda njegov svakodnevni ritam, ali i koliko mu znači Čedina podrška.

-Budi se u 5–6 ujutro kako bi sve emisije ispratio, onda ja ustajem oko 6–7. Svako jutro kad ustanem kažem: "Dobro jutro, gospodine, sam sebi, nisi nikom dužan, nisi nikog zeznuo, roditelji su ti živi i zdravi, Čedina porodica je dobro". Svaki dan to govorim i razmišljam pozitivno - rekao je on, pa dodao:

- Njegova podrška meni i te kako znači. Bolja sam verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori "pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film". Zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, a zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim i ponosan na svog prijatelja.

Kos je otkrio i da li u njihovom odnosu postoje neslaganja:

- Svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i stav. To je čovek koji je mnogo toga proživeo. Kažem da on kao mačka ima devet života, od njega čovek može samo da uči - priznao je.

Zahvaljujući Čedi kupio kuću na Kipru

Potom je otkrio i da poseduje kuću na Kipru, te objasnio kako je do nje došao, kao i koliko mu znači taj deo života.

-Kipar sam zavoleo zahvaljujući Ceci, naše prijateljstvo ne može ni sa čim da se meri. Ona je žena borac, kao i njena sestra Lidija, ima divnu decu. To je žena koja je izvela decu na pravi put. Kada bih poželeo da imam ženu, voleo bih da bude poput nje, borbena i srčana. Mi smo stvarno prijatelji, Ceca i ja, ali bih želeo nekog nalik njoj - rekao je Kos, te dodao:

- Imam divnu kuću i zahvaljujući njemu sam je kupio. Radio sam u inostranstvu, u Švedskoj i Nemačkoj. Preko njegovih prijatelja sam došao do te nekretnine. U početku sam bio angažovan kao promoter kuće, a sada je otplaćujem i koristim poslovno, uz goste tokom sezone - rekao je Aca.

"On je moja svakodnevna inspiracija i motivacija"

Kos je govorio i o putovanjima i prijateljstvima:

- Putujemo i u Nicu, gde njegova ćerka studira, imamo stan, idemo i u Englesku i druge destinacije.

O zdravstvenom stanju političara rekao je:

-Super je, trenira. On je moja svakodnevna inspiracija i motivacija - bio je iskren.

Na pitanje o deci iz porodice Jovanović, Kos je rekao:

- Najviše na Čedu liče Mihajlo i Zora Fejt, a na Jelenu Jana i Anđelija. To su zlatna deca, svi studiraju u inostranstvu i imaju prave vrednosti - konstatovao je potom.

"Stalno sam zaljubljen"

Na kraju je potvrdio i da je zaljubljen:

- Pa uvek. Svakog čoveka pokreće ljubav. Stalno sam zaljubljen. To je moj pokretač, ljubav prema prijateljima, prijateljicama i prema Ceci Ražnatović - zaključio je kroz osmeh.

