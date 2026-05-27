Mladić N. R. (35) poginuo je na mestu suvozača, dok je vozač I. T. (46) zadobio povrede opasne po život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice, kada se njihov kamion zakucao u jednu kuću.

Do nezapamćene tragedije je došlo kada su kamionu marke „turbo zeta", natovarenom ogrevnim drvetom, na oštroj nizbrdici, prema nezvaničnim informacijama, otkazale kočnice.

Nekontrolisano teretno vozilo je u punoj brzini izletelo s kolovoza i silovito se zakucalo direktno u porodičnu kuću jedne porodice.

Prema rečima očevidaca koji su svedočili dramatičnim trenucima pre samog udara, natovareni kamion je zbog velike brzine i nagiba u jednom momentu bukvalno leteo pola metra iznad kolovoza pre nego što je proleteo kroz ogradu, pa potom kroz dvorište i zidove objekta. Vozač teretnjaka je od siline udara ispao iz vozila na asfalt, gde je ostala velika lokva krvi pre nego što su mu meštani ukazali prvu pomoć do dolaska lekara.

Meštani sela Velike Pčelice, koji su odmah dotrčali do mesta nesreće, kažu da te scene nikada neće zaboraviti.

- Prizor je bio sablasan jer se od prignječenog lima i drva uopšte nije moglo prići kabini. Vatrogasci su dali sve od sebe i sekli konstrukciju kamiona kako bi došli do suvozača, ali su mu povrede bile jako teške i nije dočekao pomoć spasioca. Odmah je preminuo - kaže za Alo! jedan svedok.

Druga meštanka prepričala je za naš list trenutke kada je čitavo selo skočilo na noge kako bi spaslo povređene muškarace iz smrskane kabine teretnjaka.

- Moj muž je čuo jak udarac. Istrčao je bos na ulicu i ugledao plavi kamion koji je bukvalno ostao zaglavljen među zidovima kuće. Odmah je otrčao tamo, video da vozača nema za volanom, a u kabini je ugledao nepomičnog suvozača. Pokušao je da mu pomogne, ali lim je bio jako zgužvan. Došli su i drugi ljudi iz sela, doneli lance i vezali traktorima zadnji deo kamiona kako bi ga izvukli i oslobodili momka, ali nisu uspeli. Izvlačenje je trajalo puna dva sata, a kamion je izvučen iz ruševine tek kada su stigli vatrogasci koji su morali da seku kabinu. Čula sam da je nesrećni suvozač jedno vreme davao znake života, ali je ubrzo preminuo - priča uznemirena komšinica.

Teško povređeni vozač je sa otvorenim prelomima nogu i ozbiljnim povredama glave transportovan u Klinički centar, gde se lekari i dalje bore za njegov život, dok neutešna porodica u suzama poručuje da je sada sve u rukama medicine i božje volje.