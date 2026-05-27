Naš Joca, kako ga zovu kolege iz redakcije Alo!, priznanje je dobio za potresnu fotografiju „Kočani“, snimljenu u Severnoj Makedoniji, na protestu nakon tragedije u Kočanima, kada su u požaru u diskoteci život izgubile 63 osobe.

Kako nam je ispričao, posao fotoreportera zahteva veliku pribranost, naročito kada se izveštava o hronici jer su to ujedno najteža, ali i najizazovnija snimanja.

- Volim svoj posao, a najviše volim da fotografišem hroniku jer su to žive, aktivne situacije. Kada se dogodi zločin ili tragedija, ostajem profesionalan i u najtežim trenucima. Važno je napraviti dobru fotografiju, ali nikada ne zaboraviti da su ispred vas ljudi i njihova bol - rekao je Joca za Alo!.

Dodaje da je tokom karijere radio i za rubriku zabave, kao i paparaco fotografije.

- Dosta sam radio i paparaco fotografije za zabavnu rubriku. To nekada može da bude zanimljivo, ali ne uvek. Ipak, hronika je za mene najzahtevniji deo posla - rekao je Joca, i dodao da je njegov put do fotoreporterskog posla bio potpuno slučajan.

- Moja karijera je počela u „Večernjim novostima“ pre 23 godine, kada sam upoznao čuvenog fotografa Predraga Peđu Mitića. Malo smo porazgovarali, a on me je nakon nekoliko dana pozvao i pitao da li želim da dođem da radim kao fotograf. Do tada nikada nisam uzeo fotoaparat u ruke i prve lekcije o fotografiji dobio sam od njega. Naučio me je mnogim stvarima - rekao je Joca.

Odluku da dođe u Beograd takođe doneo je spontano, a kada je prvi put, pre 25 godina, stigao u našu prestonicu odlučio je tu da ostane.

- Imao sam jednog prijatelja koji je živeo u Beogradu i pre 25 godina sam odlučio da ga posetim. Odmah sam odlučio da ostanem jer sam imao intuiciju da to treba da uradim. Nikada se nisam pokajao. Na početku mi je bilo veoma teško da naučim srpski jezik, posebno gramatiku. Aktivno sam učio jezik tri godine i sada ga sasvim solidno govorim. Ne volim pohvalno da pričam o sebi, a ljudi kažu da sam skroman, možda zato što sam Japanac - kaže kroz osmeh.

Za Srbiju i Srbe, dodaje, vezan je iskreno i duboko.

- Volim Srbe jer uvek pomažu drugima. Ovde se osećam dobrodošlo, kao da sam deo ovog naroda. To što me kolege zovu Joca mi je baš simpatično. Kada je reč o hrani, nisam previše izbirljiv, ali mi je sarma omiljeno jelo. Znam da su Srbi ponosni na svoju rakiju, ali ja retko pijem alkohol - rekao je Joca.

Izložba u Evropskoj kući

Izložba nagrađenih fotografija u okviru konkursa „Betina fotografija godine“ otvorena je 25. maja 2026. u Evropskoj kući u Beogradu. Na ovaj način agencija Beta proslavila je 32. godišnjicu postojanja.

