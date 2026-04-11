Pevačica Alka Vuica našla se usred haosa na granici zbog novih pravila u Evropskoj uniji, pa nije mogla da sakrije bes.

Iako ne potpada pod putnike na koje se odnosi novi sistem, satima je čekala u koloni, a prizor koji ju je dočekao potpuno ju je izbacio iz takta.

Naime, novi Sistem za evidentiranje ulazaka i izlazaka (EES) u EU počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz punu primenu do 10. aprila 2026. godine, zamenjujući ručno pečatiranje pasoša digitalnom registracijom. Sistem se odnosi na putnike iz trećih zemalja (uključujući Srbiju) koji dolaze na kraći boravak do 90 dana i uključuje biometrijsku proveru (fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju).

Iako bi ovaj sistem u mnogome doprineo boljoj evidenciji putnika koji prolaze kroz granične prelaze Evropske unije i većoj sigurnosti, mnogi putnici negoduju jer se stvaraju gužve i čekanja na granicama, što je za mnoge izuzetno frustrirajuće.

Tokom ankete, sasvim slučajno Alka je usnimljena granici među ostalim putnicima usnimile, te je progovorila o gužvama.

Iako je ona iz Hrvatske i ne potpada pod navedenu grupu putnika za koje važi novi sistem evidencije, revoltirana pevačica je strpljivo čekala svoj red, te je besno prokomentarisala gužve i napravila poređenje između Evropske unije i nekadašnje Jugoslavije.

-Ne mogu da prođem. To nikada u životu nisam doživela. Živela sam u divnoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Tamo je bio red, rad i disciplina - istakla je ona.

Podsetimo, ključne promene i informacije o EES sistemu uključuju ukidanje pečata u pasošu, prikupljanje biometrijskih podataka (fotografije lica i otisaka prstiju), kao i precizniju evidenciju boravka (prekoračenje od 90 dana) i povećanje bezbednosti uz brže otkrivanje falsifikovanih dokumenata.

Podsetimo, oduvek je intrigirala javnost svojim burnim životom, a o njenim ljubavnim aferama se neretko pisalo.

Njena prva ljubav bio je bubnjar grupe "Srebrna krila", Adi Karaselimović, kojeg je upoznala kada je imala 18 godina, a njihova ljubav trajala je četiri godine.

Međutim, usledio je raskid, nakon čega je upoznala Gorana Bregovića i Bajagu.

Bajaga joj je čak posvetio i dve pesme, "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka".

