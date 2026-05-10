Alka Vuica (64) je tokom godina svoje karijere otkrila brojne detalje iz svoje prošlosti, a jednom prilikom je priznala i da je bila intimna sa ženama.

Njen buran život je često privlačio pažnju javnosti, a pevačica je jednom prilikom otkrila da se nikada nije zaljubila u ženu, ali da je bila intimna.

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala prijateljicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva. Zapravo mislim da su svi ljudi bise*sualni i da je većina odnosa bazirana na se*sualnosti. Imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle, kao i ja njih - ispričala je Alka za domaće medije.

"Bila sam ljubavnica"

Osim toga, Alka je bila u emotivnim vezama sa poznatim muškarcima.

Najveći skandal je nastao kada se saznalo za njenu aferu sa oženjenim fudbalerom Igorem Štimcem.

- Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe jako volele istog muškarca i verovale mu - priznala je Alka.

Kada su je nekoliko godina kasnije pitali o ljubavi i njenim izborima, pevačica je govorila:

- Nažalost, bila sam i ljubavnica. Mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - objasnila je pevačica.

