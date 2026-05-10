Pevačica Alka Vuica otkrila je da u njen dom stiže prinova i da će uskoro postati baka.

Kako je istakla, posebno je uzbuđena jer njen sin i snajka čekaju bebu, a bila je posebno emotivna kada je saznala radosnu vest.

- Uskoro postajem baka i jako se veselim novoj životnoj ulozi. Nova energija i nova ljubav stižu u familiju. Rasplakala sam kada sam saznala, izazvalo je u meni mnogo emocija. To je vest koju očekujete ceo život, ali vas iznenadi i vrlo je emotivno, plakala sam od sreće - rekla je Alka i nastavila:

- Moj najemotivniji momenat je bio kada sam ugledala lice svog sina. Mislim da je to svakoj majci nešto najlepše na svetu. Nosite to dete devet meseci i jedva čekate da ga vidite, da vas pogleda. Znam i da moja snaja jedva čeka da vidi svog sina.

