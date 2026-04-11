Ovo je kazao ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović, dajući ''domaći zadatak'' državnim organima i diplomatiji Crne Gore da sa mrtve tačke pokrenu istragu o pucnjavama na nedavno otvoreni ski-centar na severu Crne Gore, sa teritorije Kosova i Metohije, odnosno područja koje pripada opštini Peć.

- Pucalo se iz njegove kuće i to su utvrdili ljudi koji poznaju taj kraj i znaju gde ko živi, mislim na lovce i graničare. To su podaci koje smo dobili sa terena i nemamo forenzičke dokaze za to. Uprava policije je davala više puta saopštenja i slala notu ambasadoru tzv. Kosova i sa druge strane su odgovorili da nisu našli nikakve tragove i tako će da bude svaki sledeći put kada budemo tražili pomoć sa te strane - kazao je Radunović, podsećajući na pucnjave iz leta 2024. godine, ali i tokom leta prošle godine, kada su zbog toga i nanošenja štete na kabini žičare Ski centra, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama formirana dva predmeta.

U istragu koja nije dala nikakvih rezultata bila je uključena policija Crne Gore, navodno su određene radnje preduzele i njihove kolege sa Kosmeta, ''proradila'' je i diplomatija. Ali, sve je bilo po onaj staroj ''pojeo vuk magarca'', bez obzira što su ovi događaji uneli nemir u građena ne samo Rožaja, jer, tvrde neki, ovo nisu bili jedini incidenti takve vrste na području gde uveliko cveta šverc razne ''robe'', uključujući i narkotike.

Motivi za sada nepoznati

Šta su motivi za sada, zvanično, nepoznatih pucača sa kosmetske strane na teritoriju Crne Gore, za sada nije poznato. U opticaju je mogućnost da povremene incidente organizuju pristalice takozvanoig premijera lažne države Kosovo Albina Kurtija.

Naime, oni su, predvođeni Kurtijem, pokušali, čupanjem oznaka i drugim nasilničkim radnjama, da spreče uspostavljanje demarkacione linije između Crne Gore i Kosova i Metohije, što je bio samo mamac za naivne glasače. Međutim, tvrdnja da su projektili došli iz kuće Haradinaja, krvnika pravoslavaca na Metohiji, baca novo svetlo na ove incidente...



