Pevačica Nadica Ademov otvoreno je govorila o aktuelnim dešavanjima na estradi, ali i o svom privatnom životu i braku sa suprugom milionerom, sa kojim ima dve ćerke.

Nakon objavljivanja novog albuma, Nadica ne krije koliko joj znače susreti sa publikom, ističući da interesovanje za njene nastupe ne jenjava.

-Ovo je prvi javni nastup posle albuma i, kao što vidiš, jedva smo se probili do stola. Publika je željna mene, a i ja sam željna njih. Ne bih volela da odem kući, a da niko nije zadovoljan. Do sada su svi odlazili srećni - rekla je pevačica, naglašavajući da uvek daje maksimum na sceni.

Pevačica se nedavno sa suprugom uselila u novu luksuznu nekretninu, ali o tome nije želela previše da govori.

-Super mi je. Upoznajemo još kraj, za sada smo zadovoljni - kratko je poručila.

Ipak, i pored luksuznog života, Nadica je iznenadila mnoge priznanjem da na nastupe i dalje dolazi svojim starim automobilom, iako je od supruga dobila skupoceni.

-Uvek sam bila skromna devojka i žena i tako će biti i ovog puta. Emotivno sam vezana za taj auto… rekla sam mu da je u problemu ako ga proda - rekla je kroz smeh za Telegraf.