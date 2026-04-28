Goga i Marko Gačić su nedavno stavili tačku na svoj brak nakon osam godina ljubavi, a ova informacija je šokirala javnost.

Jedna od onih koju je vest o razvodu pogodila je i njihova koleginica Nadica Ademov koja se oglasila tim povodom.

- Svako ko je u braku ima krizu, ko kaže da nema, taj laže. Normalno je to. Dođu deca, obaveze, neki loš period i nije vam ni do čega. Bitno je da se ne odustane na prvu i da se to prevaziđe. Najlakše je razvesti se, nisam za to. Treba dati šansu ljubavi, pogotovo ako imate decu - istakla je pevačica.

"Želim da ostarim pored supruga"

Govoreći o svom odnosu sa suprugom Damirom Nadica je naglasila da Ijubav, poštovanje i razgovor igraju ključnu ulogu u prevazilaženju teških trenutaka.

- Damir i ja se volimo, poštujemo i razumemo se. Posvađamo se, naravno, ali hvala Bogu nikad nismo razmišljali o tome da se rastanemo. Stvarno želim da ostrimo zajedno. Moji roditelji su dugo u braku i ja imam takav primer u kući. Samo je bitno da kada dođe ta kriza, razgovarate i rešite sve probleme. Naravno, ako je nešto, ne daj Bože, komplikovanije, onda je razvod najbolja opcija - zaključila je Ademov za Svet.

