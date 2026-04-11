Sa mališanima su se družili predsednik Skupštine GO Savski venac Strahinja Kukić, članica opštinskog veća Slavica Trninić, direktor Turističke organizacije Savski venac Slaven Čolović i direktor DKC „Majdan“ Danilo Jovićević, koji su ovom prilikom čestitali predstojeći praznik svim građanima koji praznuju i pozvali najmlađe da učestvuju u prazničnom takmičenju za najlepše oslikano i najjače vaskršnje jaje.

-Kukić je ovom prilikom poručio da je osnovni cilj ovakvih akcija da se podigne nivo ulaganja u najmlađe sugrađane i da je briga o građanima prioritet rukovodstva Opštine koje se trudi da omogući što više besplatnih sportsko-rekreativnih i edukativno-zabavnih sadržaja za sve uzraste.

Mališani su se zabavljali uz klovnovske predstave, sportski performans, maskote i žonglere, a organizovane su i različite radionice kao i crtanje po licu.

Govoreći o realizovanim aktivnostima, predsednik Skupštine je naglasio da je ovo još jedan fantastičan idejni projekat Savskog venca na koji je posebno ponosan jer je namenjen deci da kroz afirmaciju pozorišta, plesa i umetničkog performansa uživaju u zabavnom programu i dodao da je pokazatelj koliko je osmu godinu zaredom ova manifestacija značajna i potrebna građanima, upravo rekordan broj posetilaca i mališana koji aktivno učestvuju u celokupnom sadržaju.

Tokom trajanja programa deca su imala priliku da oslikavaju jaja s kojima su se takmičili za najlepše oslikano vaskršnje jaje, a učešće u takmičenju uzela su i deca iz osnovnih škola sa teritorije opštine Savski venac.

Pobednici su osvojili vredne nagrade, za osvojeno prvo mesto električni skejt – bord, za drugo mesto dečji bicikl i za treće mesto trotinet.

Program manifestacije nastaviće se i sutra od 10 do 14 časova gde će najmlađi posetioci uživati u zabavnom programu i takmičiti se za najjače jaje, a za pobednike su obezbeđene vredne nagrade kao i danas.