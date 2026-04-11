Pojedini pripadnici američkih oružanih snaga sve češće traže načine da prevremeno napuste službu usled nezadovoljstva zbog rata protiv Irana, prenosi američki javni radio NPR, pozivajući se na navode organizacije Centar za savest i rat (Center on Conscience and War).

Centar koji vodi telefonsku liniju za podršku vojnicima, zabeležio je nagli porast poziva u proteklih mesec dana, rekao je direktor te nevladine organizacije Bil Galvin, napominjući da se u martu više od 80 vojnih lica javilo za pomoć.

Prema njegovim rečima, vojnici se raspituju o mogućnostima prevremenog otpusta iz službe, odbijanja produženja ugovora, kao i o proceduri za dobijanje statusa prigovarača savesti.

Galvin kaže da skoro svi pozivaoci sa kojima razgovara pominju bombardovanje ženske škole u Iranu prvog dana rata, u kojem je poginulo najmanje 165 civila, od kojih su mnogi deca.





Predstavnici organizacije tvrde da je broj upita u vezi sa prigovorom savesti porastao višestruko od početka sukoba, kao i da deo pripadnika vojske izražava zabrinutost zbog učešća u operacijama sa civilnim žrtvama.

- Dobili smo mnogo poziva od ljudi koji se ne identifikuju kao nenasilnici ili pacifisti. Oni se identifikuju kao svakodnevni pripadnici službe koji su spremni da brane zemlju, ali se osećaju veoma uznemireno i sumnjičavo zbog načina na koji se vojska sada koristi - rekao je Stiv Vulford, koji takođe pomaže u vođenju telefonske linije za pomoć vojnicima.

Stotine hiljada muškaraca je apliciralo za taj status tokom Vijetnamskog rata kako bi izbegli regrutaciju, podseća NPR i napominje da trenutno nema aktivne regrutacije, tako da su podnosioci zahteva uglavnom pripadnici američke vojske koji su se dobrovoljno prijavili.

- To su ljudi koji imaju snažan moralni prigovor na ono što vide da se dešava u svetu i više ne žele da učestvuju u tome - kaže Majk Prajsner, izvršni direktor Centra za savest i rat i vojni veteran.

Podnošenje zahteva za priznanje prigovora savesti iz moralnih razloga je dugotrajan proces koji zahteva pisanu izjavu, psihološku procenu, razgovor sa vojnim sveštenikom i istražnim službenikom dodeljenim svakom slučaju, ali je ulazak u proces dovoljan da regrut aktivnog vojnog roka bude uklonjen sa dužnosti na koje se protivi sa trenutnim dejstvom.

Istovremeno, u izveštaju se navodi da pojedini vojnici razmatraju i druge opcije, uključujući medicinsko razduženje ili prevremeno napuštanje službe uprkos mogućim posledicama.

Pentagon, međutim, odbacuje navode o problemima u zadržavanju kadra, ističući da američka vojska ima 1,3 miliona regruta i da je prebrodila pad regrutacije nakon pandemije, pri čemu su kopnena vojska, mornarica i vazduhoplovstvo ispunili svoje ciljeve do 2024. godine.

Sve najnovije informacije o ratu u Iranu i na Bliskom istoku, čitajte u našem blogu uživo.