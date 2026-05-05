Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica raskinula je dugogodišnju vezu sa partnerom sa kojim je planirala zajedničku budućnost, a o njenom ljubavnom životu sada se govori i u javnosti i na estradi.

Njena koleginica Zorana Mićanović nedavno je najavila novu numeru "Udaću se ove godine", što je bio povod za pitanje da li time aludira i na promene u svom privatnom životu.

- Nikad se ne zna, daj Bože da se i ja udam - rekla je kroz smeh.

Tokom razgovora, upitana kojoj koleginici predviđa udaju u ovoj godini, navela jeda je čula kako je jedna pevačica trebalo da stane na "ludi kamen", ali da je veza ipak prekinuta.

-Trebalo je jedna da se uda, pa na kraju puče veza - rekla je.

Na dodatno pitanje ko je u pitanju, reagovala je Nadica Ademov, koja je bila prisutna:

- Koja sad? – pitala je zbunjeno, te je Mićanovićeva pojasnila:

- Breskvica je trebalo da se uda, koliko sam čula, a na kraju je raskinula - istakla je.

Upitana da li zna nešto više o raskidu, odgovorila je:

- Nisam saznala nikakve detalje. Šalu na stranu, žao mi je zbog toga. Poznajem i nju i njenog bivšeg momka, bili su lep par - rekla je.

Dodala je i da ne zna da li je njena koleginica trenutno u vezi:

- Ne znam da li je zauzeta, to morate nju da pitate - kratko je dodala.

Na pitanje o Anđelinoj navodnoj vezi sa košarkašem Lukom Dončićem s obzirom da se već danima u javnosti spekuliše o tome, Zorana je kratko odgovorila:

-Videla sam da iskaču naslovi, ali ja to ne znam. Mada, i da znam, nikad ne bih odala - poručila je Mićanovićeva.

Detalji raskida sa dečkom

Podsetimo, Breskvica je posle pet godina ljubavi raskinula vezu sa dugogodišnjim partnerom Nemanjom.

Iako su mnogi verovali da će uskoro podići odnos na viši nivo, usledio je neočekivan kraj ljubavi.

"Shvatili su da je najbolje da se raziđu"

Izvor blizak pevačici tvrdi da njihov odnos već duže vreme nije funkcionisao, a do zvaničnog prekida je došlo pre oko dva meseca.

-Već izvesno vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti. Ljudi su primetili da se nešto dešava. Nedavno su probali da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, ali kako to nije funkcionisalo, shvatili su da je najbolje da se raziđu - istakao je izvor.

Ona svoj privatni život vešto skriva od javnosti, pa je tako uspela da prikrije i činjenicu da je već neko vreme singl.

Kako navodi izvor upućen u priču za Telegraf, nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a ona je donela odluku da se iseli i započne samostalni život.