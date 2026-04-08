Muzička diva Zorica Brunclik, nakon zdravstvenih problema i operacije, ponovo će zauzeti svoje mesto u crvenoj stolici muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Njeno zdravstveno stanje značajno se popravilo, a povratak je zakazan za kraj aprila, što s nestrpljenjem iščekuju i publika i kolege.

Podrška kolega nije izostala, te joj je pevačica Šemsa Suljaković uputila javnu poruku podrške:

-Brz i uspešan oporavak - poručila je Šemsa na društvenim mrežama.

Pevačica otkrila zdravstveno stanej Zorice Brunclik

Nakon što se pojavila informacija da se Zorica Bunclik vraća u Pinkove zvezde, stupili smo u kontakt s Lepom Lukić.

Kako bismo proverili istinitost ove informacije, a budući da nam ni Zorica ni njen izabranik Miroljub Aranđelović Kemiš nisu odgovarali na pozive, kontaktirali smo pevačicinu blisku prijateljicu.

Lepa nam je otkrila da je Zorica u boljem stanju, te potvrdila da se vraća na mesto žirija.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.