O stanju Zorice Brunclik se i dalje ne govori otvoreno u javnosti, ali je potvrđeno da se pevačica oporavlja, čemu u prilog govori i činjenica da se krajem meseca vraća u Pinkove zvezde.

Nedavno je o njenom zdravlju govorila Neda Ukraden koja je pred kamerama pročitala sadržaj poruke koju je poslala Zorici.

- Napisala sam joj: "Draga Zorice, neću da te pitam kako si ni zašto si tamo gde jesi, jer sigurno nisi tu zbog rekreacije. Nismo bile toliko bliske i nismo se često družile, ali verujem u tvoju snagu, kao i u ljubav tvojih najbližih i miliona nepoznatih koji ti žele uspešan oporavak. Od srca, Neda Ukraden" - kazala je pevačica.

Nakonšto je telefon orkenula ka kamerama, usnimljen je i Zoričin odgovor.

- Hvala mnogo od srca - napisala je Brunclikova.

"Dolaze iz bolnice da je previjaju"

Podsetimo, za Alo se oglasila Lepa Lukić koja je govorila o stanju svoje prijateljice.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

