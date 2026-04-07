U rijalitiju Elita 9 napetost je dostigla vrhunac kada su se bivše prijateljice, Stanija Dobrojević i Maja Marinković, sukobile pred kamerama.

Rasprava je vrlo brzo prešla granice običnog konflikta, pa su pale teške reči, uvrede i spominjanje članova porodice, zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje kako bi smirilo situaciju.

Sve vreme između njih stajao je Asmin Durdžić, Stanijin bivši verenik, koji je nakon njenog ulaska u rijaliti naprasno uplovio u vezu sa Marinkovićevom.

-Majo, zbog čega ti Stanija stalno udara na oca? - upitao je Asmin.

-Svi ovde govore o tome kako im vređaju porodice, a ćute kada ona meni udara na oca. Razumem je, mrzi očeve jer nije imala očinsku ljubav - brutalno je odgovorila Marinkovićeva, na šta je Dobrojevićeva skočila:

-Ti meni udaraš zbog toga što nemam oca?! Tvoj otac je bolestan, a tvoja majka te se odrekla - urlala je ona.

-Tvoja mama je bila promiskuitetna po Rumi, sponzoruša je kao i ti. Fali ti očinske ljubavi iz detinjstva i to te je oštetilo - rekla je Maja.

-Vi ste obe problematične, tvoj tata će završiti u zatvoru zbog maloletnih devojaka - odbrusila joj je Dobrojevićeva.

-Tebe je mama učinila problematičnom, to moraš da znaš - poručila joj je Marinkovićeva.

-Ti si pričala da ti je mama loš čovek - odgovorila joj je Stanija.

-Ostrašćena je na očeve jer nije imala očinsku ljubav. Reci mi, zašto ti tvoja mama u Rumi…? - nastavila je Maja.