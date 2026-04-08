Jelena i Žika Živanović iz grupe "Zana", prisetili su se susreta i saradnje sa Marinom Tucaković, ženom koja je ostavila neizbrisiv trag u njihovim životima i karijerama.

Na pitanje Cece Ražnatović, kako ih je Marina pronašla, Jelena se prisetila svojih početaka:

- Prvo upoznala Marinu i Futu, pa tek onda Žiku. Radila sam Zdravku Čoliću prateće vokale. Brega je producirao Čolu, mesecima smo to radili. Onda je Brega otišao kod Marine koja mu je rekla da grupa "Zana" traži pevačicu. Tada sam imala 19 godina. Tako sam ja prvo srela Marinu. Nisam bila sigurna da li mogu. Dala mi je Žikin broj i ja se danima nisam javljala. Posle sam otišla i prvo što sam pitala je kako da se ponašam - prisetila se Jelena.

Žika je, sa druge strane, opisao svoj prvi susret sa Marinom kao potpuno nesvakidašnje iskustvo:

- Divne smo trenutke provodili kod te žene. Imao sam 20 godina kad sam je upoznao. Radili smo neku pesmu u Radio Beogradu. Dali su nam tada jedan termin za dve pesme, oko tri sata. U jednom trenutku ulazi devojka sa bundom, flaša viskija ispod ruke. Digla ona noge obe na sto, a mikseta je koštala oko milion i po dolara. Mislio sam da je direktorka radija. Međutim, pitala nas je ko je ovde glavni. Pozvala nas je odmah da dođemo sutradan kod nje. Izašla je u nekoj isflekanoj pižami, sa cigarom, penjoarom. Samo u jednom ormaru je imala 100.000 evra. Meni je taj dan pozlilo, prepušio sam i prepio sam. U zgradi je sva sreća bila lekarka. To je bio moj prvi susret sa Marinom. Putovala je sa nama, dolazila je svaki dan kod mene kući, kuvala je. Bila je fantastična kuvarica. Zvali smo je "mama", to je ona i bila. Ne samo nama, mnogima - ispričao je Žika.

