Trenutno najpopularniji treper, Dragomir Despić Desingerica, mesečno zarađuje ozbiljan novac na estradi, ali i dalje živi u stanu na periferiji Beograda.

Iako se često hvali luksuznim automobilima, Desingerica zapravo živi znatno skromnije.

Stan koji smatra svojom oazom mira kupio je u naselju na obodu Beograda, u delu koji je još u izgradnji, u zgradi sa svega četiri sprata, gde je započeo porodični život.

U ovom delu grada cene kvadrata kreću se od 800 do 1.500 evra, što ukazuje na to da je treper i prilično štedljiv.

Ipak, ispred zgrade, na privatnom parkingu, parkiran je njegov ljubimac čija cena možda premašuje vrednost stana, jer se cene "Ferrarija" ovog modela kreću između 100.000 i 150.000 evra.

Danas je stigao u Šimanovce na snimanje nove epizode "Pinkovih zvezda" u zlatnoj limuzini, čime je privukao veliku pažnju.

Ipak, kako kaže, nije želeo da se hvali i fotografiše u njoj, već ju je iznajmio iz ličnih razloga.

- Limuzina mi olakšava život. Bio sam sam u njoj, spavao sam, imali smo snimanje pre ovoga, pa sam je zato iznajmio - otkrio je za Telegraf.