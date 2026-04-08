Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, gostovao je u podkastu gde je otkrio da li je razmišljao da ikad ima dete.

Osim toga, priznao je i da, kada bi mogao da bira, osoba sa javne scene sa kojom bi imao dete, bila bi Jelena Karleuša.

- Ne bih voleo da imam decu, šta će mi? Ne razmišljam uopšte o tome. Kada bih imao ćerku, to bi bila najstilizovanija ćerka na svetu - rekao je Boki u svom stilu, pa nastavio:

- Svim ljudima na ovom svetu koji imaju decu se divim, posebno onima koji su iz javnog sveta. Deca su najveći luksuz. Lako je da napraviš dete, ali posle to dete treba da se gleda, vaspitava. Znam šta je moja majka preživela sa mnom, pa ne želim ja sa svojim eventualnim detetom. To može i da se promeni. U ovom trenutku kažem da ne bih voleo, ali možda se to promeni - govorio je šoumen.

- Karijerista sam, volim svoj posao i svoju slobodu. Naročito nakon zatvora. Ne mogu da živim ni sa kim, mene plaši to. Ne znam da li bih mogao da se ostvarim kao roditelj, zbog odgvornosti - objasnio je Jovanovski, a potom priznao da bi sa Jelenom Karleušom imao dete.

- Jelena i ja bi bili najiedalniji par. Nagovarala me je pre nedelju dve. Pričala mi je o deci, savetovala me je da treba da poklonim majci jedno dete, da se raduje. Rekla mi je da ne pričam gluposti da ne želim dete, kada bih birao ko sa javne scene da mi rodi dete, to bi definitivno bila Jelena - govorio je Boki 13 u "Voštkastu".

BONU VIDEO:

