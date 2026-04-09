U Budvi je uhapšen državljanin Rusije A.M. (63), koji se sumnjiči za ubistvo svoje supruge počinjeno još 2018. godine, saopštila je Uprava policije.

Kako je navedeno, nakon sprovođenja opsežnih i intenzivnih operativnih aktivnosti, službenici NCB Interpol-a Podgorica, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja bezbednosti Budva, uspeli su da lociraju i uhapse lice koje se nalazilo na međunarodnoj poternici raspisanoj od strane Interpola Moskva.

Reč je o osumnjičenom A.M. (63), za kojim je potraga pokrenuta na osnovu naredbe Regionalnog suda u Saratovu, a radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva, za koje je predviđena kazna zatvora do 20 godina.

Prema navodima iz saopštenja, osumnjičeni se tereti da je 12. novembra 2018. godine, u Saratovu, usmrtio svoju suprugu tako što joj je, koristeći nož, zadao više ubodnih rana u predelu vitalnih organa. Povrede su bile takve da je žena preminula na licu mesta.

Nakon hapšenja, A.M. će, u skladu sa zakonskim procedurama, u propisanom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji će dalje odlučivati o njegovom slučaju.