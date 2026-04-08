Iranska Revolucionarna garda (IRCG) upozorila je danas da će odgovoriti ako se napadi Izraela na Liban nastave, javili su državni mediji.

Kalibaf: Prekršene već tri tačke iranskog predloga, pregovori besmisleni

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je danas da su tri klauzule u iranskom predlogu od 10 tačaka o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom prekršene i pre nego što su pregovori počeli, što ih, kako je ocenio, čini besmislenim.

Livit: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

Iran je uverio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio taj plovni prolaz, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

"Ovo je slučaj kada je ono što govore javno drugačije od onoga što se dešava. Danas smo videli porast saobraćaja u moreuzu", rekla je Livit na brifingu za medije u Beloj kući, javlja CNN.

Prema njenim rečima, američki predsednik Donald Tramp spreman je da pregovara sa Iranom, ali je to uslovljeno time da Ormuski moreuz ostane otvoren bez ikakvih ograničenja.

"Sve dok Ormuski moreuz ostane otvoren bez ograničenja ili kašnjenja, ovi izuzetno osetljivi i složeni pregovori će se odvijati iza zatvorenih vrata tokom naredne dve nedelje", rekla je Livit, ocenjujući da je prekid vatre u ratu protiv Irana pobeda za SAD.

Livit je navela da će na pregovore sa Iranom u Pakistanu predstojećeg vikenda SAD predstavljati potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, ističući da će prva runda razgovora biti održana u subotu ujutru.

Prema njenim rečima, plan od 10 tačaka koji su Iranci prvobitno predložili bio je "fundamentalno neozbiljan, neprihvatljiv i potpuno odbačen", nakon čega je Iran ponudio "razumniji i potpuno drugačiji i sažet plan".

"Ideja da će predsednik Tramp jednostavno prihvatiti iransku listu želja kao sporazum je potpuno apsurdna", rekla je Livit, dodavši da ono što Iran govori javno često je "veoma drugačije" od onoga na šta pristane u privatnim razgovorima.

Ona je istakla da Trampove crvene linije po tom pitanju, odnosno okončanje obogaćivanja Uranijuma u Iranu, nisu promenjene.

Potvrdila je da Liban nije deo sporazuma o prekidu vatre, kao i da je to bilo predočeno svim stranama.

Ormuski moreuz ponovo zatvoren

Nekoliko iranskih medija izveštava da su tankeri za naftu prestali da prolaze kroz Ormuski moreuz dok Izrael nanosi svoje „najteže udare“ na Liban od početka svoje kopnene operacije, javlja BBC.

Iran: Prekršili ste primirje!

Po prvi put od početka primirja, Iran je zvanično izneo optužbe za kršenje primirja.

Rojters: Saudijski naftovod koji zaobilazi Ormuz oštećen u iranskom napadu

Saudijski ključni naftovod istok-zapad, trenutno jedini izlaz za izvoz sirove nafte, pogođen je u iranskom napadu, a meta su bila i druga postrojenja u toj zemlji, rekao je za Rojters izvor iz industrije.

Naftovod je preusmjeravao oko sedam miliona barela dnevno iz naftnog središta Saudijske Arabije na istoku do luke Janbu na Crvenom moru nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz, zarobivši ogromne količine nafte i gasa i uzrokujući vrtoglavi rast svetskih energetskih tržišta, podseća agencija.

Izvor je rekao da će protok kroz naftovod biti pogođen, dodajući da se šteta procenjuje.

To bi moglo da pogorša ono što stručnjaci nazivaju najgorom energetskom krizom na svetu, piše Rojters i dodaje da Aramko koristi oko dva miliona barela dnevno na domaćem tržištu, ostavljajući otprilike pet miliona barela dnevno za izvoz.

Podaci o izvozu pokazuju da je u nedelji koja je počela 23. marta, u proseku, utovar nafte iz Janbua iznosio gotovo 4,6 miliona barela dnevno, uprkos napadima usmerenim na to čvorište 19. marta.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pogodio nekoliko ciljeva širom regiona raketama i dronovima, uključujući, kako je nazvao, naftna postrojenja američkih kompanija u Janbuu.

UAE: Iran ispalio 17 raketa i 35 dronova uprkos objavi o dvonedeljnom primirju

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Teheran ispalio na njihovu teritoriju 17 raketa i 35 dronova, uprkos američkoj objavi o dvonedeljnom primirju sa Iranom.

IDF: Izraelska vojska izvela jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana

Izraelska vojska izvela je jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF). Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), mete napada u Bejrutu, dolini Bekaa i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu, prenosi Tajms of Izrael.

Prekršeno primirje?

U rafineriji Lavan, na jugu Irana, danas su se čule eksplozije, nekoliko sati nakon najave dvonedeljnog primirja između Teherana i Vašingtona, javljaju iranski mediji. Kako je prenela agencija Mehr, u postrojenju rafinerije na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, dogodilo se više eksplozija. Uzrok eksplozija za sada nije poznat, navodi neimenovani izvor za agenciju. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.

U Persijskom zalivu i dalje zarobljeno 800 tankera

Brodske kompanije u Evropi, Aziji i Bliskom istoku pokušavaju da shvate uslove primirja postignutog između SAD i Irana, a svoje brodove su stavili u stanje pripravnosti piše Blumberg i dodaje da je više od 800 tankera i dalje "zarobljeno" u Persijskom zalivu, budući da je Ormuski moreuz pod strogom iranskom kontrolom od kraja februara zatvoren za nesmetanu komercijalnu plovidbu.

Iran tvrdi da je pristao na dve nedelje sigurnog prolaza u koordinaciji sa svojim oružanim snagama i unutar "tehničkih ograničenja", dok je predsednik SAD Donald Tramp najavio "potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje".

Portparol kompanije AP Moler-Mersk A/S rekao je da primirje može da stvori tranzitne mogućnosti, ali još uvek ne pruža potpunu pomorsku bezbednost i vlasnici brodova moraju da shvate sve potencijalne uslove koji su s tim povezani.

IDF privremeno obustavio udare na Iran, nastavlja operacije protiv Hezbolaha u Libanu