Mladen Mijatović nedavno se ponovo vratio na televiziju "Pink".

Sada je otkiro da ima specifičnu konekciju i komunikaciju sa koleginicom, Jovanom Jeremić i dao svoj sud o njenom načinu vođenja programa i izveštavanja.

- Jovana je jedinstvena na našem ovom medijskom nebu i ne samo našem, već i u regionu. Ima fantastičnu energiju i specifičan način rada, tako da je uz to veliki profesionalac. Priprema se za svaku temu. Prvo za svaku emisiju, zatim za svaku temu. Sposobna je da se prilagodi u trenutku izmeni plana, vanrednom događaju, situaciji. Široko je obrazovana da može odmah da se kako sam i rekao da se prilagodi. Ne čita ono što se kaže, samo se idiota i ne drži se kao pijan plota, već veoma, veoma studiozno i odgovorno sve radi - poručio je Mladen.

Izveštavao o saobrćajnoj nezgodi svoje izabranice

Jedan od najtežih životnih trenutaka bio je i momenat kada je Dea Đurđević, voditeljka sa kojom je tada bio u emotivnom odnosu, imala saobraćajnu nezgodu.

- Da, upravo tako. To je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu i ono što je važno u celoj priči, to je bilo u februaru 2019. godine, prošlo je sedam godina. Dea se kako sam i očekivao, naravno prvenstveno, uh, psihički, a zatim i fizički dobro oporavila. Neverovatno je. Sad pričam šta su lekari tada rekli koji su je videli u kakvom stanju je došla u bolnicu i kakve je povrede zadobila, pošto je ležala na Vojnomedicinskoj akademiji. Lekari su rekli da je ona imala takozvane ratne povrede i svaka i pojedinačna povreda je potencijalno u velikom procentu smrtonosna. Imala je niz tih pojedinačno smrtonosnih povreda, ali je zahvaljujući svom umu, volji, uz naravno apsolutno veliku stručnost medicinskog osoblja sa Vojnomedicinske akademije i sa Kliničkog centra uspela sve to da preživi i prebrodi. Tako da, evo, sad očekuje i lepe vesti - govorio je voditelj, da je bez obzira na to što je njen partner uvek izveštavao objektivno:

- Meni je to posao i ja sam izveštavao sasvim normalno o celom događaju i uz to da sam se držao isključivo činjenica šta se dogodilo. Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojnomedicinske akademije, bez nekih detalja koji bi mogli da ubrzaju istragu koja se vodila o tom slučaju - istaskao je voditelj.

S obzirom na to da je njegova nekadašnja partnerka ostvariti uskoro u ulozi majke, domaći mediji upitali su Mladena kakvi su njegovi planovi na privatnom polju, na šta je rekao:

- Ne razmišljam mnogo unapred zato što nikad ne znam šta me čeka danas ili sutra, već sam isključivo fokusiran sa jedne strane na posao, a sa druge strane, kako sam i rekao, na druženje i na život sa istinskim i pravim ljudima sa kojima sam, hvala Bogu, okružen i u čijem društvu uživam - zaključio je Mladen.

