Danas je nastavljeno snimanje muzičkog šoua "Pinkove zvezde", a umesto pevačice Zorica Brunclik, koja se još oporavlja, pojavio se njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Harmonikaš je u Šimanovce stigao oko 15 časova, brzo ušao u studio i nije bio raspoložen za davanje izjava prisutnim medijima, koji su ga pitali za zdravstveno stanje njegove supruge, već je unutra ušao zabrinutog izraza lica i pognute glave.

Kemiš će i danas menjati pevačicu, ali se povratak njegove supruge očekuje veoma uskoro.

Navodi se da je Zoričino zdravstveno stanje znatno bolje i da bi do kraja aprila trebalo da se vrati u svoju stolicu muzičkog takmičenja.

"Već učestuje u snimanjima"

Govoreći o povratku Zorice Brunclik, voditeljka Pinka, Bojana Lazić, istakla je da se pevačica vraća pre duela, krajem aprila.

-Šta sam vam rekla? Da će se vratiti. Očekujemo je uskoro, pre duela. Zorica nas je sve vreme pratila i pozdravljala putem linka. Vratiće se, garantujem, nadam se za nepuni mesec dana - priznala je ona.

Voditeljka je otkrila i da se pevačica tokom snimanja dopisuje sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, te da je sve vreme na vezi i kandidatima sugeriše šta da pevaju i obuku, ostajući im mentor i podrška.

